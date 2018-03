Fondatorul grupului #Corupția ucide, nominalizat pentru trofeul de 'Personalitatea europeana a anului'

Fondatorul grupului Corupţia ucide, Florin Bădiţă, a fost nominalizat de Euronews, alături de Emma Watson şi alte nume, pentru câştigarea titlului de „Personalitatea europeană a anului" la ediţia din acest an a European Leadership Awards.

Premiile European Leadership au fost înfiinţate de Euronews în parteneriat cu European Business Summit şi Qualifio şi recompensează personalităţi de succes în business, politică şi inovare.

Nominalizaţii iniţiali sunt anunţaţi de echipa editorială a Euronews şi de European Business Summit. Apoi, timp de două săptămâni, începând din 15 martie, utilizatorii de internet îşi pot vota favoriţii. Astfel, va fi creată o listă scurtă de trei candidaţi pe fiecare categorie. Această listă scurtă va fi prezentată unui juriu de experţi, ale căror nume vor fi dezvăluite curând.

Câştigătorii vor fi premiaţi pe 22 mai, la o ceremonie care va avea loc în Bruxelles. Evenimentul va fi transmis în direct de Euronews şi de site-ul euronews.com.

Potrivit paginii de Facebook a lui Florin Bădiţă, votul se va încheia pe 31 martie.

Pe site-ul euronews.com, unde se desfăşoară votul, Florin Bădiţă este descris astfel: „Românul Florin Bădiţă a fondat Corupţia ucide, un grup civic care luptă împotriva corupţiei, în urma incendiului din 2015 la clubul de noapte Colectiv, în care au murit 64 de persoane. Campania tânărului în vârstă de 29 de ani a ajutat să pună capăt la decriminalizarea cazurilor de corupţie din România, cu daune totale de mai puţin de 45.000 de euro şi a descoperit mai multe cazuri de fraudă. În acest an, el a fost numit în lista Forbes 30 Under 30 Europe, Law and Policy”.

El este nominalizat la categoria „Personalitatea europeană a anului” alături de actriţa Emma Watson, antreprenorul Xavier Niel, omul de afaceri miliardar Mohed Altrad, modelul Edie Campbell, astronomul Michaël Gillon, avocata Marcia Willis Stewart, activistul András Fekete-Gyor şi politiciana Barbara Nowacka.

Potrivit Euronews, titlul de „Personalitatea europeană a anului” ar trebui să fie deţinut de cineva care şi-a folosit forţa de caracter, capacitatea de a mobiliza publicul sau reputaţia pentru a aduce o transformare pozitivă fie în muncă umanitară, activism, strângere de fonduri, dezvoltare a comunităţii sau altele. Ei şi-au pus inima şi sufletul într-un proiect nu pentru câştig personal, ci pentru o cauză demnă.

La titlul de „Liderul european al anului” sunt nominalizaţi: Emmanuel Macron, May Lou McDonald, Sadiq Khan, Angela Merkel, Leo Varadkar, Antonio Costa, Margrethe Vestager şi Kersti Kaljulaid.

La categoria „Antreprenorul european al anului” pentru reuşite recente sunt nominalizaţi: Ludovic Le Moan, Niklas Östberg, Pieterjan Bouten, Kati Levoranta, Sebastian Siemiatkowski, Alice Bentinck, Fleur Pellerin, Hussein Shaker, Max Schrems, Boyan Slat, Dominik Richter şi Antonio Lucena de Faria.

Pentru titlul de „Inovatorul european al anului” sunt nominalizaţi: Pablo Vidarte, Diego Serrano, Krisztián Imre, Tuomas Mustonen, Albert Colomer, Laurynas Jokubaitis, Justas Pikelis şi Andrej Ruckij, Stavros Tsompanidis, Anaïs Barut şi David Siret, Aníbal Ollero, Max şi Allen Mohammadi, Martin Kissinger şi Victoria van Lennep, Franky Zapata, Dimitris Petrotos, Ryan Mario Yasin şi Boudewijn Wijnands.

La categoria „CEO al anului” nominalizaţii sunt: Nikos Moraitakis, Pablo Isla, Ilkka Paananen, Gillian Tans, Jacques Aschenbroich, Laurence Kemball-Cook, Stéphane Israël, Lisa Lang, Edyta Kocyk şi Ana Botin.