Fondatorul Tesla, o piesa dedicata unei gorile - VIDEO

Miliardarul Elon Musk, fondator al companiilor Tesla si SpaceX, a lansat o piesa rap pe platforma online SoundCloud, relateaza hollywoodreporter.com. Modelul Tesla Y a fost dezvaluit. Este al doilea SUV electric al lui Elon Musk Cantecul "RIP Harambe", care are o durata de doua minute, a fost incarcat sub titulatura Emo G Records. Acesta este un tribut adus gorilei Harambe, care fost ucisa la Gradina zoologica din Cincinnati, SUA, in 2016, dupa ce un copil in varsta de 3 ani a intrat in tarcul ei. Nu este, insa, clar daca vocea de pe piesa este a omului de afaceri sau daca el a fost cel care a lansat-o. Musk a fost cel care a dat vestea publicarii cantecului pe reteaua de micro-blogging Twit ...