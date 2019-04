Fonduri pentru persoanele cu autism, alocate de catre Guvern. Acces saptamanal la cinci ore de terapie complementara

Guvern Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul va aloca fonduri pentru a asigura fiecarei persoane diagnosticate cu tulburare de spectru autist accesul saptamanal la cinci ore de terapie complementara actului medical oferita de specialisti in psihoterapie si psihopedagogie speciala. „Marcam prin acest eveniment special Ziua internationala de constientizare a autismului in semn de solidaritate si de sustinere pentru copii, tineri si adulti cu tulburari de spectru autist si pentru familiile acestora. Cei care se confrunta cu aceste tulburari, dar si cei dragi care ii au in grija au nevoie de intelegere, afectiune si de sprijin constant”, a declarat Viorica Dancila, marti, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a Protocolul ...