Fonduri pentru reparatii la cladirea care gazduieste Institutul de Boli Cardiovasculare si Spitalul „Dr. C. I. Parhon”

Conducerea Primariei Municipiului Iasi saluta decizia de astazi a Guvernului Romaniei care, printr-o Hotarare de Guvern, a alocat aproape 10 milioane de euro pentru sustinerea lucrarilor de reparatii capitale si a dotarilor pentru cladirea noua a Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon Iasi", cea care la etajele superioare gazduieste si Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu". „Multumesc public Guvernului Romaniei si, in mod deosebit, Ministrului Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru implicarea in demersurile de revenire la normalitate a celor doua institutii medicale care au o importanta vitala pentru intreaga Regiune Nord-Est. Astazi, dupa sedinta de Guvern, am discutat ...