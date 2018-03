Ford dezvaluie noul Mustang BULLITT in versiune europeana si lanseaza noul SUV Edge si noul KA+ Active la Geneva

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Noul Ford Mustang Bullitt celebreaza cea de-a 50-a aniversare a legendarului film cu Steve McQueen si isi face debutul oficial la Geneva cu ajutorul celei de-a treia generatii a membrilor familiei McQueen • Editia speciala Mustang Bullitt va incepe sa fie produsa in varianta europeana in luna iunie si va oferi un motor V8 de 5.0 litri care dezvolta 464 CP (date in curs de omologare) si noua tehnologie de sincronizare a turatiilor • Noul SUV Ford Edge isi face debutul european in versiunea sportiva ST-Line, oferind tehnologie avansata de asistenta a soferului, noul motor diesel Ford EcoBlue de 238 CP si un nivel premium de confort • Noul crossover KA+ Active este prezentat in premiera in Europa si ofera o ga ...