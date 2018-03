Ford la Craiova dupa 10 ani: mai multe locuri de munca, investitii mai mari, productie record previzionata pentru 2018 - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ford aniverseaza astazi 10 ani de existenta la Craiova. Mai exact, astazi se implinesc nu mai putin de 10 ani de la momentul oficial in care Ford Motor Company a preluat pachetul majoritar de actiuni detinut de Guvernul Romaniei in cadrul Automobile Craiova. La 21 martie 2008, grupul Ford Motor Company a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de actiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova si a demarat o investitie initiala de peste 675 de milioane de euro prin care aceasta unitate de productie urma sa se transforme intr-o fabrica de inalta tinuta tehnologica la nivel european. Zece ani mai tarziu, investitia Ford in cadrul uzinei craioveane a depasit 1.2 miliarde de euro, fabrica din Banie devenind una dintre c ...