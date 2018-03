Ford Noul Mustang BULLITT dedicat Europei omagiaza o legenda a marelui ecran: putere mai mare si design inspirat din celebrul film omonim

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Noul Ford Mustang Bullitt debuteaza oficial in Europa la Salonul Auto de la Geneva. Editia speciala a modelului sarbatoreste cea de-a 50-a aniversare a faimosului film omonim in care Bullitt a aparut prima data. Productia pentru piata europeana incepe in luna iunie • Disponibil in nuantele dedicate Shadow Black sau clasicul Dark Highland Green, Mustang Bullitt este animat de o versiune imbunatatita a motorului V8 de 5.0 litri. Acesta va dezvolta 464 CP si un cuplu maxim de 529 Nm • Noua tehnologie de sincronizare a turatiilor va oferi schimbari de viteze mai fluide si un sunet tipic al sportivului V8 in momentul retrogradarilor de treapta ale lui Mustang Bullitt. Sistemul audio premium B&O PLAY de 1000 W est ...