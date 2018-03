Forma de cancer ale carei cauze sunt necunoscute si are simptome comune multor afectiuni

Cancer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform statisticilor mondiale, numarul persoanelor care se imbolnavesc anual de cancer ar putea ajunge la 24 de milioane pana in 2035. Medicii oncologi vorbesc deja despre cancer ca despre o boala cronica, situatie aparuta ca urmare a imbatranirii populatiei, dar si a progreselor uriase inregistrate in domeniul tratarii afectiunilor maligne. Terapiile sunt tot mai personalizate si tin cont de fiecare subtip de boala, iar rata de supravietuire si perioadele de remisie s-au prelungit spectaculos. Cat priveste limfomul, aceasta forma de cancer a sistemului limfatic are o incidenta constanta de 3-4 la suta, inregistrata in lume ultimii 40 de ani. Exista mai multe forme de limfom, cel de tip Non-Hodgki ...