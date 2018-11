Formare profesionala si angajare asistata pentru persoanele cu dizabilitati, prin proiectul LEAD

EEA and Norway Grants reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și Norvegiei către o Europă ecologică, competitivă și favorabilă incluziunii. Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa, și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări membre ale Uniunii Europene, din Europa Centrală și de Sud și țările baltice. Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Ţările donatoare au oferit 3,3 miliarde de euro prin scheme de subvenții consecutive între 1994 și 2014.

Pentru perioada 2014-2021, EEA and Norway Grants se ridică la 2,8 miliarde de euro. Prioritățile pentru această perioadă sunt: inovația, cercetarea, educația și competitivitatea; incluziunea socială, ocuparea în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; mediul, energia, schimbările climatice și reducerea emisiilor de carbon; cultura, societatea civilă, buna guvernare și drepturile fundamentale; justiția și afacerile interne. (www.eeagrants.org)

Fundaţia Health Action Overseas România (HAO ) organizează miercuri, 7 noiembrie 2018, la Hotel Ibis din Constanţa,. Proiectul se adreseaza: tinerilor cu dizabilităţi; părinţilor şi aparţinătorilor tinerilor cu dizabilităţi; companiilor; specialiştilor şi furnizorilor de servicii de angajare asistată.La eveniment participă, alături de potenţiali beneficiari ai proiectului, reprezentanți ai: Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Primariei Municipiului Constanța, Inspectoratului Şcolar Județean Constanța, Camerei de Comerţ, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Centrului de Incluziune „Albatros”, precum şi ai altor organizaţii neguvernamentale.Conferința este susținută de dl. Nicolae Dobrescu, director executiv al HAO şi managerul proiectului LEAD, principalele subiecte abordate vizând: serviciile integrate în domeniul angajării asistate oferite prin proiectul LEAD, modul în care tinerii cu dizabilități pot avea acces la aceste servicii, dar şi ceea ce aduce nou pe piaţa românească acest proiect.LEAD este este cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment şi este implementat, în perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021, de un consorţiu transnaţional condus de către HAO, din care mai fac parte parteneri din alte 4 ţări: ZGURA-M LTD. (Bulgaria), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia), G.M EuroCy Innovations Ltd, (Cipru) şi Status Employment (Marea Britanie). Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă, prin aplicarea unor măsuri optime în procesul de ocupare a acestora. Totalul cheltuielilor eligibile se ridică la 1.501.729 euro, din care valoarea grantului este de 1.276.387 euro.„Deşi avem peste 25 de ani de experienţă în lucrul cu persoane cu dizabilităţi şi am obţinut rezultate notabile, proiectul LEAD este o provocare. Nu prin prisma indicatorilor pe care ni i-am asumat, ci prin schimbarea pe care vrem să o realizăm în comunităţile cărora ne adresăm. Persoanele cu dizabilităţi merită o şansă la integrarea durabilă în societate. Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, vom introduce în România un model de bună practică în domeniul angajării asistate, care şi-a dovedit viabilitatea în Marea Britanie şi vom înfiinţa două centre, un Centru de Angajare Asistată la Constanţa şi un Centru de Resurse în Angajare Asistată la Bucureşti, astfel încât cei aflaţi în căutarea unor răspunsuri şi a unui sprijin real să le obţină de la specialişti cu o experienţă solidă în domeniu”, afirmă dl. Nicolae Dobrescu.Datorită proiectului LEAD, 450 de tineri cu dizabilităţi cu vârsta între 15 şi 29 de ani, dintre care 150 din România, vor beneficia servicii de angajare asistată, vor participa la activităţi de formare profesională şi activităţi de voluntariat, precum si la întâlniri cu potenţiali angajatori.Companiile interesate să se implice în îmbunătăţirea situaţiei privind ocuparea tinerilor cu dizabilităţi vor beneficia în cadrul proiectului de informare şi consultanţă în domeniul angajării asistate, de cursuri de formare pentru specialişti în angajare asistată, precum şi de un ghid de bune practici în angajarea tinerilor cu dizabilităţi.Părinţii si apartinătorii tinerilor cu dizabilităţi vor participa, de asemenea, la cursuri de formare în vederea asigurării suportului necesar tinerilor în vederea angajării pe piaţa liberă a muncii şi li se va asigura suport în vederea creării unor grupuri de ajutor reciproc pe aceasta temă.Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine accesând: www.lead-project.eu De peste 25 de ani, echipa Fundaţia Health Action Overseas România (HAO) susţine tinerii cu dizabilităţi din instituţii ale statului să se integreze în societate. Îi sprijină să-şi dezvolte abilităţile de care au nevoie pentru a duce o viaţă pe deplin independentă, să-şi facă prieteni, să găsească un loc de muncă. De asemenea, lucrează în comunitate cu tinerii cu dizabilităţi, cu părinţii şi aparţinătorii acestora, dar şi cu firme, dezvoltând programe de angajare asistată. ( https://www.hao.org.ro/ro/