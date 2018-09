Formatia AC/DC pregateste un nou album si va include compozitii nefolosite ale chitaristului Malcolm Young

Formaţia AC/DC pregăteşte un nou album şi va include pe acesta compoziţii nefolosite ale chitaristului Malcolm Young, potrivit revistei JAM care citează o sursă credibilă din anturajul muzicienilor, scrie News.ro.

Pe acest album, care vine după Rock or Bust din 2014, vor fi compoziţii noi ale lui Young adunate în ultimii 10 ani, potrivit site-ului consequenceofsound.net.

"Se pare că, înainte cu cinci ani de LP-ul "Black Ice", al 15-lea album de studio al trupei, Angus şi Malcolm Young au locuit împreună şi au scris sute de cântece", anunţă publicaţia, "multe dintre ele au fost înregistrate şi arhivate dar ascunse până în prezent".

"Angus a decis să selecteze cele mai bune piese din acele înregistrări în care cânta şi Malcolm şi se află din nou în studio înregistrându-le şi mixându-le împreună cu colegii de trupă Phil Rudd, Cliff Williams şi Brian Johnson ca solist".

Malcolm Young a murit pe 18 noiembrie 2017, la vârsta de 64 de ani, după o îndelungată luptă cu boala.

Cariera lui Malcolm Young, co-fondator al formaţiei rock australiene AC/DC, s-a întins pe parcursul a mai bine de patru decenii. Născut pe 6 ianuarie 1953, în Glasgow (Scoţia), Malcolm Young a fost descris de colegii de trupă drept ”forţa care punea lucrurile în mişcare” şi ca ”lider” al grupului. Compozitor şi chitarist al formaţiei, el a lucrat la 17 albume ale trupei, de la ”High Voltage”, debutul din 1975, până la ”Black Ice” (2008). Numele său apare şi pe albumul ”Rock or Bust”, apărut în noiembrie 2014, fiind creditat pentru compoziţie. Toate partiturile sunt interpretate însă de nepotul său, Stevie Young.

Inspirat de fratele mai mare, George, care a făcut parte din grupul Easybeats, el a pus bazele trupei AC/DC, alături de mezinul familiei, Angus. O lungă perioadă s-a luptat cu dependenţa de alcool, iar în 1988, la scurt timp după lansarea albumului ”Blow Up Your Video”, a realizat că lucrurile scăpaseră de sub control. Astfel, a luat o scurtă pauză din trupă şi a revenit în 1990, înregistrând şi lansând unul dintre cele mai de succes albume ale formaţiei - ”The Razor Edge”.

Împreună cu întreaga formaţie, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în 2003.

Malcolm Young s-a retras din formaţia AC/DC, în 2014, după ce a fost diagnosticat cu demenţă. A fost căsătorit şi a avut o fiică şi un fiu.