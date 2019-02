Formaţia R.E.M. a reuşit să-l determine pe preşedintele Donald Trump să nu mai folosească melodia "Everybody Hurts" drept coloană sonoră într-un videoclip în care îşi atacă adversarii politici. Înregistrarea a fost retrasă de pe contul oficial de Twitter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); După ce a declarat o urgenţă naţională privind o criză care nu există la graniţa de sud a SUA şi la scurt timp după ce a aterizat la Mar-A-Lago pentru o partidă de golf, Trump a publicat pe Twitter un videoclip pentru a-şi ataca adversarii politici. Videoclipul care prezintă extrase din discursul recent al lui Trump privind starea naţiei alternează cu clipuri ale politicienilor, inclusiv Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez şi Bernie Sanders. Coloana sonoră a fost "Everybody Hurts", melodia formaţiei R.E.M. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Membrii formaţiei R.E.M. i-au răspuns. "Liderul lumii este înşelător!", au scris muzicienii pe contul oficial de Twitter, îndemnând reprezentanţii Congresului să-l ignore mediatic pe Trump, considerându-l manipulator. Basistul Mike Mills le-a transmis fanilor să se ferească de mesajele înşelătoare de pe contul oficial al preşedintelui. Nu este prima dată când Trump foloseşte muzica celor de la R.E.M. fără permisiunea lor. La scurt timp după anunţarea candidaturii lui Trump în 2015, formaţia i-a transmis un avertisment legal să nu mai folosească cântecul "It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)". Solistul Michael Stipe l-a atenţionat atunci pe Trump în termeni duri, numindu-l "un om mic însetat de putere": "Nu mai folosi muzica n ...