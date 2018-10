Formula 1. Lewis Hamilton pleaca din pole-position in Statele Unite ale Americii

Ilie Balaci venise special in Craiova pentru a urmari meciul dintre echipa lui Mangia si FCSB. Seara trecuta, Balaci a mers la un restaurant si la un club din Craiova alaturi de un bun prieten, un om de afaceri din Craiova.Gică Hagi este ȘOCAT, după moartea lui Ilie Balaci: Sunt bulversat total ...

Tragedie petrecuta in Spitalul Judetean Arad. Unul dintre cei mai cunoscuti medici cardiologi a murit in mod neasteptat,...

Un feribot a intrat in coliziune cu doua iahturi si a esuat, in timp ce incerca sa ancoreze pe insula Wight, in sudul Angliei.