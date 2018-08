Formula 1: medicii l-au operat, acum vin cu vesti bune

Gabriela Cristea a povestit despre perioada grea din timpul sarcinii, timp în care s-a îngrășat mai mult decât și-ar fi propus, spune ea, iar acest lucru i-a afectat starea de spirit. Gabriela Cristea s-a îngrăşat destul de mult în timpul sarcinii, iar acest lucru i-a creat un mare disconfort. Gabriela Cristea a povestit prin ce […] The post Gabriela Cristea, la un pas de depresie din cauza kilogramelor în plus: ”Nu-mi făcea nicio plăcere…” appeared first on Cancan.ro.