Formula 1: Sebastian Vettel, castigatorul Marelui Premiu al Belgiei

Sebastian Vettel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sebastian Vettel de la Ferrari a castigat, duminica, Marele Premiu al Belgiei, dupa ce a controlat in totalitate cursa de la Spa-Francorchamps. Sebastian Vettel l-a depasit pe Lewis Hamilton de la Mercedes in primul tur, inainte ca Safety Car-ul sa intervina in urma unor accidente petrecute in primul viraj. Vettel a micsorat astfel diferenta dintre el si rivalul sau, aceasta fiind acum de 17 de puncte in fruntea clasamentului mondial. Podiumul a fost completat de Max Verstappen de la Red Bull. Cu locul 5 pentru Perez si 6 pentru Ocon, Force India a avut parte de un weekend excelent dupa ce echipa si-a schimbat identitatea, iar Romain Grosjean si Kevin Magnussen au trecut linia de sosire pe locurile 7 ...