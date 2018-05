Forte proaspete. Elevi de la Scoala de Agenti de Politie, in practica la IPJ Iasi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 20 de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „V. Lascar” Campina vor efectua stagiul de practica la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Cei 28 de elevi care au inceput cursurile in luna ianuarie 2018 la Scoala de Agenti de Politie vor efectua stagiul de practica in perioada 14 mai - 5 septembrie, la structurile de ordine publica si rutiera, din cadrul IPJ Iasi. Citeste si: Biciclist lovit de un autoturism, transportat de urgenta la spital "Perioada totala de scolarizare pentru elevii celor doua Scoli de Agenti de Politie din tara este de un an de zile. Elevii care au venit astazi in practica la IPJ Iasi fac parte din seria celor 1300 de elevi declarati admisi in luna ianuarie 2018 ...