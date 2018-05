Fortele Navale vor fi inzestrate cu submarine din Grecia? Se pare ca da. Iata si de ce. Ce spune MApN. Cine a fost cu ministrul apararii in Grecia (galerie foto)

În cadrul discuțiilor cu echipa de conducere a Bazei Navale de la Salamina, ministrul apărării naționale a evidențiat interesul părții române de a consolida cooperarea dintre forțele navale române și elene și a prezentat programele majore de înzestrare pe care țara noastră le are în vedere în domeniul naval.



În contextul vizitei oficiale în Republica Elenă, ministrul apărării naţionale, Mihai Fifor, a vizitat marți, 15 mai, Comandamentul Flotei de la Salamina, unde i-au fost prezentate facilitățile de pregătire și instruire ale Forțelor Navale Elene, precum Școala de echipaje, Simulatorul de antrenament pentru submarine, echipamente și tehnică aflate în dotarea marinarilor militari eleni, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării naționale.Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul Apărării spune că ”în cadrul activității oficiale în Republica Elenă, am vizitat marți, 15 mai Comandamentul Flotei de la Salamina, unde am avut ocazia să vizionez atât facilitățile de pregătire și instruire precum Școala de echipaje și Simulatorul de antrenament pentru submarine, cât și echipamentele și tehnică aflate în bază.Pe parcursul discuțiilor cu comandantul Bazei de la Salamina, am prezentat interesul părții române de a-şi consolida statutul de pol de stabilitate regională şi de furnizor de securitate şi am prezentat priorităţile Guvernului României în domeniul apărării, cu accent pe programele strategice de înzestrare pe palierul naval.În cadrul discuțiilor avute cu reprezentanții Șantierului naval au fost evidenţiate oportunităţile de cooperare ce se deschid în acest context”.Sursa foto: Facebook.com/mfifor