Forumul Judecatorilor desfiinteaza modificarile dorite de PSD la Codurile Penale: Plaseaza inculpatul, nu victima, intr-o pozitie privilegiata

Modificarile pe care majoritatea politica PSD/ALDE le propune la Codurile Penale vor cauza o involutie a sistemului de justitie si, mai mult decat atat, vor crea o paradigma in care nu victima, ci inculpatul este cel protejat, denunta, intr-o analiza complexa, Forumul Judecatorilor din Romania.



Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania isi exprima astfel dezacordul si profunda ingrijorare in legatura cu proiectul legislativ aflat in dezbatere publica, al carui continut reprezinta o "denaturare a scopului procesului penal si a politicii penale a statului, fiind evidenta schimbarea de paradigma de la o justitie penala care protejeaza victimele infractiunii la un nou concept care plaseaza inculpatul intr-o pozitie privilegiata", spun magistratii, intr-o ampla analiza transmisa Ziare.com.



Judecatorii constata ca, desi initiatorii isi aroga premisa bunei-credinte si, declarativ, sustin ca doar transpun in legislatia interna directivele europene, multe dintre modificarile preconizate prin proiectul legislativ aflat in dezbatere publica nu au nicio legatura cu acest scop.



"Atragem atentia ca cele mai multe dintre modificarile propuse reprezinta solutii menite a ingreuna activitatea instantelor si parchetelor (...) si duc la slabirea ireversibila a statului de drept", se arata in document.



Principalele probleme pe care le denunta Forumul Judecatorilor



* Este nejustificata abrogarea art.175 alin.2 Cod Penal, cu privire la calitatea de functionar public, aduce atingere Directivei europene 1371/2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal



* Abrogarea infractiunii de neglijenta in serviciu duce la disparitia oricarei responsabilizari din partea acestor functionari in indeplinirea indatoririlor lor. Argumentul utilizat pentru justificarea abrogarii este unul incorect, prin suprapunerea infractiunii de neglijenta in serviciu peste textul legal ce incrimineaza abuzul in serviciu.

* Introducerea unui nou caz de incompatibilitate cum este cel al judecatorului de camera preliminara va duce la un blocaj in activitatea sectiilor penale si la o impovarare excesiva a judecatorilor specializati



* Este pusa in pericol separarea puterilor statului, simpla contestare a raportului de constatare obliga organul judiciar sa efectueze expertiza, or, o astfel de solutie este de natura sa aduca atingere principiului independentei judecatorului, pe care chiar noile dispozitii ale art.8 alin. (2) l-au consacrat.



* Obligativitatea inceperii urmaririi penale in urma unei simple indicari a persoanei este de natura sa infranga inca din start principiul prezumtiei de nevinovatie, in contradictie flagranta cu principiul aflarii adevarului in procesul penal, prevazut de art.5 Cod Procedura Penala, care prevede in mod imperativ ca organele judiciare au obligatia de a asigura, pe baza de probe, nu pe baza unor simple afirmatii, aflarea adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei, precum si cu privire la persoana suspectului sau inculpatului



* Din perspectiva persoanelor vatamate si prin prisma scopului procesului penal, se observa ca stabilirea unui termen de 1 an pentru oricare dintre solutiile de la art. 3051 Cod Procedura Penala este insuficienta in cauzele de mare complexitate, fiind impotriva oricaror principii ca in lipsa unor cercetari amanuntite si care sa conduca la stabilirea in mod complet la aflarea adevarului, o solutie de incepere a urmaririi penale in personam sau de clasare sa fie impusa prin simpla scurgere a timpului



* Introducerea sanctiunii nulitatii absolute, in caz de incalcare a dispozitiilor art. 307 alin.1 Cod Procedura Penala, este intr-o vadita contradictie cu principiile de la art. 281 Cod Procedura Penala, o astfel de dispozitie legala nefiind prevazuta in considerarea ocrotirii unui interes general, ci particular.



* Solutia legislativa privind interdictia utilizarii declaratiilor date de inculpatul care recunoaste invinuirea intra in conflict cu principiul liberei aprecieri a probelor, consfintit de art.103 alin.1 Cod de Procedura Penala, dar si cu principiul independentei judecatorului, prevazut prin Constitutia Romaniei si normele de organizare judiciara, caruia i se aduce atingere prin numeroasele limitari aduse in materie de libera a apreciere a probelor in luarea deciziilor



* O imixtiune nejustificata in atributiile puterii judecatoresti este si introducerea motivului de revizuire de la art. 453 alin.1 lit. g Cod Procedura Penala, care incalca autoritatea de lucru judecat, intrucat acest fapt nu echivaleaza cu o eroare de judecata



* In sfarsit, dispozitiile tranzitorii din proiectul de lege sunt neconstitutionale, prin aceea ca retroactiveaza, permitand atacarea unor hotarari pronuntate pana la data intrarii lor in vigoare pe motive reglementate in legea noua, contrar principiului constitutional, potrivit caruia legea noua dispune numai pentru viitor cu exceptia legii penale mai faborabile. In cazul hotararilor judecatoresti definitive, o cale de atac nu poate retroactiva, indiferent de caracterul favorabil sau nefavorabil al noilor dispozitii.

