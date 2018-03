Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita lui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului cele trei legi ale justitiei

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului cele trei legi ale justitiei, dar si sa solicite opinia Comisiei de la Venetia. Forumul Judecatorilor din Romania spune, in scrisoarea adresata presedintelui, ca se impune ca cele trei legi ale justitiei sa fie reanalizate de Parlament sub aspectul oportunitatii acestora, intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica multe dintre reglementari, iar, pe de alta parte, este pusa in discutie respectarea angajamentelor asumate de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene. "Curtea Constitutionala nu are competenta de a analiza caracterul just sau injust/potrivit sau nep ...