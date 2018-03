Fost candidat la președinția Romaniei, internat de urgența in Israel: A suferit un atac cerebral

Nati Meir, fostul candidat la Președinția României, a fost internat, de urgență, la un centru medical din Israel, după ce a suferit un atac cerebral, informează Cancan.ro.

Ex-parlamentarul a ajuns pe mâinile medicilor după ce a suferit un atac cerebral, urmat de o semipareză pe partea stângă. În plus, Nati Meir are și serioase dificultăți de vorbire pentru că i-a fost afectată inclusiv gura. Omul de afaceri este, totuși, optimist și speră să fie externat cât mai curând și să revină la viața cotidiană.

“Este adevărat, am probleme de sănătate, am suferit o semipareză. Acum sunt în perioada de recuperare, urmează să mai fac niște analize. Sunt internat, ținut sub observație, trag speranțe că voi fi, din nou, bine. Îmi doresc din tot sufletul să mă refac și să-mi continui viața. Dar trebuie să țin cont că am și o vârstă, la 63 de ani organismul se recuperează mai greu”, a spus Nati Meir, pentru Cancan.

În mai 2009, fostul parlamentar PRM Nati Meir și-a anunțat candidatura pentru prezidențiale.

Între timp, după o perioadă petrecută la penitenciarele Rahova și Jilava, Nati Meir s-a retras pe plaiurile natale, în Israel, unde se confruntă cu grave probleme de sănătate.