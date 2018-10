Fost consilier prezidențial: 'Ne-am putea pune intrebarea daca CCR, involuntar, nu și-a creat premisele unei intervenții tot mai incisive in viața politica'

Fostul consilier prezidențial Simina Tănăsescu susține, intr-un interviu acordat ziare.com, că sesizările formulate la CCR în care se reclamă existența unor conflicte juridice de natură constituțională între Parchetul General și Parlament și între ÎCCJ și Legislativ nu ar trebui admise.

Guvernul a sesizat CCR privind componența completurilor de 5 judecători ale ÎCCJ, iar Camera Deputaților, prin Florin Iordache, a sesizat Curtea invocand un conflict între Parchetul General și Parlament ca urmare a unor protocoale cu SRI.

Referitor la motivul pentru care în cazul completelor de 5 judecători, în care se invocă un conflict ICCJ-Parlament, sesizarea nu a venit de la instituția lezată, ci de la legislativ, Simina Tănăsescu susține : "Nu Constitutia si nici legea organica a CCR, ci jurisprudenta acesteia a stabilit un astfel de precedent, care apoi a fost invocat si aplicat de mai multe autoritati publice, in situatia de acum de catre Guvern. Ne-am putea pune intrebarea daca procedand astfel CCR nu a determinat, poate involuntar, sporirea artificiala a conflictelor juridice de natura constitutionala si, indirect, nu si-a creat premisele unei interventii tot mai incisive in viata politica, dar am reveni la glume amare".

Fostul consilier prezidențial spune că "daca norma juridica ar fi fost suficient de clara si precisa, nu ar mai fi fost nevoie de interpretare".

"Culpa legiuitorului, care s-a grabit sa legifereze fara a cugeta la toate situatiile si cazurile posibile, nu poate fi acum imputata autoritatilor publice care trebuie sa puna in aplicare norme juridice confuze, greu inteligibile sau, uneori, chiar contradictorii intre ele", a spus Tanasescu.

"Nu cred ca se poate ajunge la o dezbatere pe fond in aceasta situatie, caci sesizarea ar trebui sa fie respinsa ca inadmisibila. Este convingerea mea ca in acest caz discutam de interpretarea legii de catre ICCJ.

Asemanator, daca la inceputul anului 2018 a considerat ca reglementarea modalitatii de compunere a completurilor de 5 judecatori de la ICCJ este constitutionala, mi-e greu sa cred ca aceeasi CCR ar putea considera catre finele aceluiasi an ca aplicarea ad literam a unei norme validate de ea drept constitutionala ar putea genera efecte neconstitutionale", a mai precizat Simina Tanasescu.

In ceea ce priveste sesizarea Parlamentului, prin Florin Iordache, in privinta protocoalelor cu SRI, Simina Tănăsescu spune că în cazul în care CCR ar admite sesizarea Parlamentului, decizia nu ar avea efecte retroactive astfel încât să ducă la revizuirea unor hotărâri.

"Pentru ca, prin activitatea sa, Parchetul General de pe langa ICCJ sa fi interferat in activitatea legiuitorului, ar fi trebuit ca acesta sa emita norme juridice, adica sa stabileasca reguli de conduita care sa fie generale, impersonale si care sa fie cunoscute si puse in aplicare de orice persoana, iar aceste norme juridice sa fi fost de natura sa impiedice Parlamentul sa legifereze. Daca informatiile mele sunt corecte, protocoalele aflate in discutie erau documente secrete. Prin urmare, nu se adresau si nu puteau fi cunoscute de publicul larg si nici nu puteau fi puse in aplicare decat de destinatarii lor.

(..)Eu nu inteleg ce anume din continutul acestor protocoale ar fi putut impiedica Parlamentul sa adopte legi si nici cum o intelegere, cel mai probabil referitoare la modalitatile de colaborare dintre doua institutii, ar putea stirbi competente de legiferare a autoritatii reprezentative in stat. Dar nu am citit sesizarea si poate imi scapa ceva", explică fostul consilier prezidential.