Fost director din CNADNR: „Daca oamenii ar sti cum se cheltuiesc banii publici si cat de prost sunt administrati ne-ar impusca la gard, ca pe caini”

Scandalul “Transalpina” este departe de a se fi incheat. Dupa ce Guvernul a sesizat DNA in cazul modernizarii drumului, mai multe voci din politica au criticat neregulile descoperite de organele de ancheta.

Raportul Corpului de Control al premierului arata ca Ludovic Orban, atunci ministru al Transporturilor, a fost cel care in 2008 a dispus executarea lucrarilor in sistem de credit-furnizor, respectiv pe baza unui imprumut contractat de constructor de la o institutie de credit, care sa fie rambursat ulterior de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADNR) cu plata unor costuri suplimentare de finantare, ceea ce a generat o paguba de 388,7 milioane lei.

In acest context, un fost director al departamentului juridic din Compania Nationala de Drumuri, a declarat ca “Daca oamenii ar stii cum se cheltuiesc banii publici si cat de prost sunt administrati ne-ar impusca ca pe caini, la gard”, scrie stirileprotv.ro.

Dupa ce a plecat de la CNADNR Alin Goga a fost numit director de investitii la Drumuri si poduri Craiova. Numele acestuia apare si in dosarul Transalpina, ca martor in ancheta.

De altfel, fostul director sustine ca povestea Transalpinei a pornit de la el. Spune ca a facut un memoriu pentru un prieten al sau, Mihai Popescu, consilierul lui Ludovic Orban.

„Imi zice: ma frate, am si eu primar, e prietenul cu prietenul asta al meu si a zis ca ne da cate 5 mii de metri patrati la Ranca, asta mi-e sfanta mea cruce, ii faci si lui o hartie cum sa -si reabiliteze drumul? Si am zis: bine, ma. Hai ca iti fac o hartie. Am facut o hartie din aia pompoasa, stimate domnule ministru, dumneavoastra care sustineti drumurile turistice etc. Nu m-am gandit ca se intampla ceva. L-am pus sa semneze primarul, prefectul, presedintele consiliului judetean si i-a venit lui Ludovic Orban”, a declarat Alin Goga pentru sursa citata.

