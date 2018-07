Fost șef al Poliției Rutiere, despre cazul șoferului cu numar de inmatriculare anti-PSD: Oare pana acum polițiștii nu au știut in ce condiții se circula?

Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere , consideră că legea nu îi permitea șoferului cu număr de înmatriculare anti-PSD să circule, însă pune sub semnul întrebării activitatea polițiștilor care, deși l-au mai oprit pe bărbat, nu l-au sancționat, luând măsura abia după câteva zile, nefiind clar în aceasta situație cum se aplică legea.

"E vorba de o conventie asupra circulației rutiere încheiată la Viena in 1968, unde la capitolul circulatie internațională spune că autovehiculul care circulă în trafic internațional inseamna trecerea cel putin a unei granițe. In acest condiții, un autovehicul trebuie să fie înmatriculat. Nu cred că din Suedia a venit cu plăcuțele care sunt, de fapt, de înregistrare. Dacă aveți un număr de înmatriculare personalizat și apăreți undeva cu un numărul <>, samd, credeți că în Bulgaria veți avea vreo șansă? Nu, va spun eu. Imediat v-ar reține plăcuțele de înmatriculare. De vreme ce in conventia asupra circulatiei rutiere se spune foarte clar ca autoturismul trebuie sa aiba o litera, o cifra de identificare si ulterior o grupare de personalizare, noi ce discutam in Romania? A circulat pe drumurile publice? Cineva trebuie sa demonstreze acest lucru. Eu am vazut masina in media doar in parcari. Tot in mediul online am vazut ca un adjunct al IGPR a dat o dispozitie prin care a facut niste precizari, dar pana acum oare politistii rutieri nu au stiut in ce conditii se circula in trafic international? Personajul (n.r soferul) nu cunoaste legislatia internationala", a declarat Lucian Dinita la Digi24.