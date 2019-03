Fost functionar ANAF, cercetat pentru luare de mita

În completarea comunicatului nr. 246/VIII/3 din 14 martie 2019, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului POPA DUMITRU, cercetat sub control judiciar, la data faptei referent superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În cursul lunii martie 2019, cu ocazia unui control ce se desfășura la o societate comercială, inculpatul Popa Dumitru, în calitatea menționată mai sus, a pretins cu titlu de mită de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 1.000 euro, pentru a favoriza firma respectivă, în sensul de a nu propune efectuarea unei inspecții fiscale privind activitatea desfășurată de agentul economic pe ultimii 5 ani.În acest context, la data de 14 martie 2019, inculpatul a primit în parcarea unui complex comercial de la omul de afaceri suma de 4.700 de lei, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.În prezenţa avocatului său, inculpatul Popa Dumitru a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reţinută în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv:- 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a unor drepturi.Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Popa Dumitru, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Mureș."Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", transmit procurorii DNA.