Fost iubita a lui Gheorghe Nichita, dezvaluiri in fața instanței: SRI și DNA m-au dus intr-o vila conspirativa. Am fost inchisa 2 zile

Fosta iubită a lui Gheorghe Nichita, fost primar al Iașului, Adina Samson, susține că înainte de a face denunțurile pe numele fostului iubit a fost ridicată de pe stradă de către ofițeri ai DNA și SRI și închisă timp de două zile într-o vilă conspirativă a SRI, fără niciun mijloc de comunicare. Ea arată că ofițerii i-au cerut denunțuri împotriva lui Nichita și chiar au pus presiune și pentru denunțuri false.

”Pe 28 aprilie 2015, am fost sunata la serviciu de la DNA Bucuresti, spunandu-mi-se ca dupa serviciu voi fi preluata de o masina si dusa la o vila de protocol a SRI (…) aflata in Gura Humorului. (...) Acolo am stat doua nopti fara niciun mijloc de a comunica cu familia. Pe 30 aprilie, am fost dusa inapoi spre iasi si lasata in parcarea din fata Palatului Culturii, unde era masina mea. Masina a fost perchezitionata. Apoi, in drum catre Politia Iasi, mi-a fost perchezitionat calculatorul. Am semnat procesele verbale de perchezitie si am fost dusa catre Bucuresti cu masina, impreuna cu colegul meu de serviciu. (N.r. declaratia de la DNA Bucuresti a fost data pe 1 mai.) (…).

Mi-au fost adresate intrebari despre eventuale relatii de afaceri ale lui Nichita Gheorghe cu oameni de afaceri din Iasi. Am declarat ca nu stiu despre relatiile lui de afaceri. (…)

Am fost intrebata despre achizitionarea unor echipamente electronice pentru apartamentul din zona Tudor Vladimirescu, in care am locuit o perioada scurta de timp. Aceste echipamente electronice le-am achizitionat impreuna cu colegul meu (…) Chisca Costel (…) – o parte pe numele lui, o parte pe numele meu. Este vorba despre o combina frigorifica, un cuptor si un aragaz cumparate de la Altex, in 3 transe. Apartamentul nu era al meu, dar mi-a fost pus la dispozitie de colegul meu. Echipamentele au fost cumparate in perioada ianuarie-mai 2014. O parte din bani i-am primit de la Nichita Gheorghe, in transe. Banii nu i-am primit eu personal, ci colegul meu, de fata cu mine. Nu mai stiu exact suma cu care am contribuit. Sumele in ianuarie au fost mici (circa 3.000 de lei). Ultima transa (mai 2014) a fost de 7-8.000 de lei.”, a spus Adina Samson, conform Luju./