Fost ministru al Educatiei, atac de proportii: "Universitatilor, va acuz de prostie!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Capul in gura dat de domolul nostru ministru bucovinean universitatilor “traditionale” ne-a facut sa privim dincolo de festivismele penibile cu care ne-au obisnuit universitatile noastre si sa vedem ca de fapt roba si toca universitare sunt mai degraba niste deghizari de clovni, decat simbolul unei excelente comportamentale. Mai rar atata minciuna, amatorism, prostie, manipulare si politicianism ca in “scandalul” alocarilor de locuri (si implicit finantare) universitatilor de stat. O ocazie unica pentru fiecare actor sa fie “masculul alfa” in fata propriilor suporteri (prezenti si viitori), cu unic rezultat o harmalaie generalizata din care nimeni nu mai intelege nimic. La final, fiecare va f ...