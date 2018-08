Fost ministru al Justiției, despre anunțul lui Toader privind evaluarea lui Augustin Lazar: 'Mi se pare straniu. Chestiunea devine extrem de complicata'

Familia lui Prince l-a dat in judecata pe medicul care i-a prescris analgezice starului Familia lui Prince l-a dat în judecată pe medicul Michael Schulenberg, care i-a prescris starului analgezice, susţinând că a avut un rol major în moartea artistului, potrivit BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"49644729343740 ...

Incendiu cu flacari uriase la Palatul Episcopal greco-catolic din Oradea (Video) Aproximativ 50 de pompieri militari, cu 9 autospeciale de stingere intervin, sambata noaptea, pentru a lichida un incendiu puternic ce a izbucnit la Palatul Episcopal greco-catolic din Oradea.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 26 august 2018. Fecioarele se pot desparți de partener Horoscopul zilei de 26 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 26 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 26 august 2018 spune că astăzi nativii din zodia Fecioară se pot despărți de partenerul de cuplu.

Vaduva lui Sergiu Nicolaescu a "abandonat" vila de la mare și… Dana, văduva lui Sergiu Nicolaescu, merge mai departe. La aproape șase ani de la moartea regizorului, tânăra își vede liniștită de ale ei. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de ultimă oră cu văduva. Aceasta a a "abandonat" vila de la mare și se ocupă de locuința pe care o deține

Miron Cozma și-a anunțat planul secret la un șpriț: "Anul viitor, eu voi fi președintele Romaniei!" Candidatură-șoc pentru Palatul Cotroceni! Miron Cozma vrea să fie numărul 1 în stat! Și-a anunțat planul secret la un șpriț cu mai mulți prieteni. "Luceafărul huilei" este ferm convins că va ajunge președinte și că va fi peste precedesorii săi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, planurile

Cosmin Achim, de la FC Voluntari, filmat intr-un casino in timp ce… CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă imaginile "durerii" pentru unul dintre fotbaliștii Ligii 1. Cosmin Achim, la ruletă, într-un cazinou din Băneasa, fără pic de noroc și consolat de unul dintre responsabilii sălii de jocuri. Fundașul lui FC Voluntari nu și-a găsit norocul, așa că a plecat cu buzunarele

Protest la nunta fiului lui Liviu Dragnea - Mii de oameni vor veni in fața bisericii. PROGRAMUL nunții și invitați aleși pe spranceana. Cine sunt nașii Sute de politicieni au fost invitați, duminică, la nunta lui Valentin, fiul lui Liviu Dragnea și, pe de altă parte, mii de oameni și-au exprimat dorința pe Facebook de a participa la un protest în fața bisericii unde va avea loc cununia,însă liderul PSD a spus că refuză să amâne nunta copilului său, ...

Dinamo Bucuresti a castigat Supercupa Romaniei la handbal masculin, primul trofeu al sezonului Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat sâmbătă, la Sala Polivalentă, Supercupa României, după partida cu HC Dobrogea, scor 31-26 (16-17). Supercupa este primul trofeu al sezonului 2018-2019, iar anul trecut a fost câştigată de HC Dobrogea Sud Constanţa, în urma aceluiaşi duel.Trofeul a fost înmânat d ...