Fost ministru al Sportului in Guvernul Cioloș iese la atac: 'Ma doare cand vad ce se intampla in sportul romanesc'

Elisabeta Lipă, preşedintele forului, este satisfăcută de rezultatele înregistrate de sportivi, dar în acelaşi timp priveşte cu groază spre viitorul apropiat, scrie Mediafax.

Canotorii s-au întors cu şapte medalii de la Campionatele Europene de la Glasgow, o performanţă mai rară în zilele noastre pentru un sport olimpic din România. Media de vârstă a loturilor este foarte scăzută, astfel că ar fi premise pentru câteva medalii la Jocurile Olimpice, programate peste 2 ani. Din acest punct de vedere, pe canotaj apasă deja o oarecare presiune.

ALERTĂ - Declarații de presă la Cotroceni, la ora 14.00

”La ce bătălie vedem, acum poţi să fii pe locul 1, acum poţi să fii pe locul 4. Medalia poate să fie, poate să nu fie, pe mine mă interesează în primul rând să fiu acolo. Sportul m-a călit, dacă nu eram într-o presiune continuă, poate că nu ajungeam să particip la şase ediţii ale Jocurilor Olimpice, să ies campioană olimpică de atâtea ori. Sportul m-a călit să rezist acestor presiuni şi eu nu le bag în seamă. Mă doare, în schimb, că această presiune se pune doar pe canotaj. Să nu uităm că la Jocurile Olimpice, gimnastica şi canotajul au fost într-o competiţie permanentă în a aduce medalii. Am fost alături de judo, am fost alături de lupte, am fost alături de kaiac-canoe. Mă doare când văd ce se întâmplă în sportul românesc”, ne-a declarat Elisabeta Lipă, după performanţele canotajului de la Glasgow.