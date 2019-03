Fost politist, retinut pentru ca si-ar fi omorat sotia si apoi ar fi incendiat locuinta

Politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 67 de ani din Capitala a fost retinut, astazi, fiind banuit ca si-a ucis sotia si apoi a incendiat locuinta in care se aflau, surse din Politie precizand ca acesta este fost politist, iesit la pensie, cei doi fiind in procedura de divort. Aseara, politistii Sectiei 11 au fost sesizati referitor la un incendiu izbucnit intr-un apartament aflat in zona de competenta. La fata locului au ajuns mai multi agenti de siguranta publica si un echipaj SMURD, care au reusit sa patrunda in apartament si au gasit in interior doua persoane, sot si sotie, de 67 si respectiv 62 de ani, femeia fiind decedata. Deoarece barbatul era agresiv, politistii l-au imobilizat si l-au dus la sectie. Colegii ii iau ...