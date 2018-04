Fost preot ortodox, mesaj catre romanii ce merg la moastele sfintilor: „Pupatului unor cadavre ciopartite...''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un mesaj postat pe , un fost preot buzoian, cunoscut in mediul online drept Ion Aion, critica dur bigotismul romanilor, care au ajuns sa venereze moaste ”cum n-a vazut tot Evul Mediu”. Potrivit informatiabuzaului.ro, reactia acestuia a venit intr-un moment in care opinia publica dezbatea intens fenomenul Arsenie Boca, ”un simplu carismatic” in opinia absolventului de Teologie care a renuntat la haina preoteasca, la inceputul acestui an, pentru a scrie cartea “Spovedania unui preot ateu”. ”Fenomenul cu pricina e binevenit, pentru ca ne ajuta sa intelegem mai usor trecutul: Daca acum, in secolul 21, un simplu carismatic precum A. Boca a putut genera un asemenea cult, mort fiind!, fa ...