Fost presedinte ANAF, avertisment grav: 'Opriti nebunia! Cum manipuleaza guvernul PSD datele executiei pe trimestrul I'

Guvernul PSD ar manipula datele execuţiei pe trimestrul I, pentru a ascunde dezastrul bugetar, susţine fostul preşedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu.

Potrivit lui Diaconu, "publicata cu intarziere, executia bugetara pe trim.I-2018 arata clar semnele unei evolutii ingrijoratoare a finantelor tarii concretizata, IN PREMIERA pentru ultimii ani, intr-o crestere accentuata a deficitului bugetar: minus 4,46 md lei (cca 1 md euro)-0,48% din PIB fata de un excedent anul trecut de 1,5 md lei-plus 0,19% din PIB. Adica un minus nominal la etapa de patru ori mai mare!!!"

Pentru a estompa din semnificatia grava a cifrelor, in nota MFP se prezinta doar o comparatie cu un pretins nivel prognozat de deficit de 0,97% din PIB!

De altfel, in ultimile trei luni nivelul incasarilor bugetare au fost constant sub nivelul programat (cifre ascunse in comunicarea publica) iar la veniturile de natura fiscala (TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit) situatia este de-a dreptul catastrofala. Fie sunt nominal mai mici fata de anii anteriori (impozit pe profit si impozitul pe venituri salariale), fie sunt cu o crestere cu mult sub nivelul cresterii economice (TVA si accize).

Poate vreun destept din MFP/ANAF sa ofere o explicatie cat de cat logica a scaderii ritmului incasarilor la veniturile fiscale? Si aceasta intr-o perioada de crestere economica bazata exclusiv pe consum, cu o reducere a TVA rambursat agentilor economici si reintroducerea supraaccizei?

Exista o singura explicatie oricat veti coafa realitatea stimabililor: cresterea evaziunii pe seama debandadei (voita?) din ANAF!

Statul roman isi peticește bugetul pe seama veniturilor ocazionale, de natura nefiscala, care au crescut cu 17% in primul trimestru, ceea ce arata, macar pentru initiati, aventura bugetara in care ne afunda tandemul Dragnea-Misa.

Nu l-am inclus aici pe Teodorovici pentru ca el, saracul, nu este altceva decat un purtator de vorbe pentru fraieri pe la televiziunile de casa.

Si pentru ca minciuna sa para credibila, asa cum apare si in nota MFP privind executia bugetara, ministrul de finante ne anunta ritos, la intoarcerea dintr-o excursie la sediul FMI, ca Romania si-a reluat dezvoltarea bazata pe cresterea investitiilor.

Asa zisa triplare a cheltuielilor de capital/investitii (4,9 md lei, o suma oricum modica pentru o tara cu un PIB de peste 900 md lei) se datoreaza in principal cheltuielilor de inarmare avansate americanilor.

Unde a vazut cineva vreo investitie publica relevanta realizata in mandatul PSD?Doar salarii și pensii crescute (in unele cazuri de-a dreptul nebunesti!) in zona publica si cheltuieli sociale care maresc consumul. Un consum acoperit prin importuri care distruge indicatorii macrostabilitatii economice (deficit bugetar, comercial și al balantei de plati, cursul valutar, inflatie, ROBOR).

Opriti nebunia tovarasi!

Confiscati justitia, suspendati presedintele, mutati ambasadele, puneti-l pe Misa guvernator BNR, faceti mitinguri inutile cu fraierii pentru sustinerea familiei sau a gastii lui Pablito, mutati capitala tarii in Teleorman si toti oamenii de acolo in functii înalte ale statului roman, etc., etc. dar nu va jucati cu legile implacabile ale economiei de piata.

Pentru ca va fi rau. Din ce in ce mai rau!", mai scrie Gelu Diaconu pe Facebook.