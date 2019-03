Fost presedinte brazilian, arestat

Michel Temer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte brazilian Michel Temer a fost arestat in cadrul unei investigatii privind coruptia, a informat presa locala, scrie BBC. Presa locala relateaza ca politia a incercat de miercuri sa il gaseasca pe Temer, care nu mai este presedinte incepand cu 1 ianuarie 2019. Fost presedinte, ARESTAT pentru terorism Fostul presedinte a negat in repetate randuri acuzatiile. Zeci de politicieni si oameni de afaceri au fost condamnati sau sunt pusi sub acuzare ca parte a „Operatiunii Spalarea Masinii”. Temer a devenit presedintele Braziliei in august 2016 dupa ce fosta presedinta Dilma Rousseff a fost destituita din functie si inlocuita de Jair Bolsonaro. ”Operatiunea Spalarea Ma ...