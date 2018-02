Fost presedinte CCR, verdinctul in cazul Kovesi: "Iohannis este obligat sa o revoce pe Kovesi"

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fost presedinte al Curtii Constitutionale, profesorul Ioan Vida, sustine ca presedintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente legate inseamna atunci cand un ministru propune ceva, iar presedintele nu face decat sa confirme, sa ii dea putere acelei decizii. In Romania nu s-a inteles ca in Constitutia noastra exista competente legate. Presedintele nu are ce sa faca in aceste chestiuni. La noi s-a inteles ca presedintele este un fel de Ceausescu, ori nu e asa. Presedintele trebuie sa tina seama de ce spune Guvernul, pentru ca Guvernul ...