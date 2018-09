Fost procuror DNA, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi condus baut: Munca in folosul comunitații, la primarie

Ciprian Dorobanțu, fost procuror în cadrul DNA Timișoara, a fost condamnat, în primă instanță, la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că ar fi condus băut. Dorobanțu va lucra 100 de zile în folosul comunității la Primăria Timișoara sau AJOFM Timișoara. Hotărârea poate fi contestată.

"În baza art. 336 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul DOROBANŢU CIPRIAN, la o pedeapsă principală de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Timiş sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c-e se comunică Serviciului de Probaţiune Timiş. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăria Timişoara sau AJOFM Timişoara, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare. În baza 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse şi asupra consecinţelor săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, putându-se dispune revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare", se arată în decizia Curții de Apel Oradea.

În 2016, în timp ce activa în cadrul DNA Timișoara, magistratul a a fost prins băut la volan, având o alcoolemie de 0,9, potrivit debanat.ro.

Ciprian Dorobanțu este procurorul care a instrumentat dosarele în care au fost trimiși în judecată pentru finanțarea ilegală a echipei de fotbal Politehnica Timișoara fostul primar Gheorghe Ciuhandu, fostul președinte al CJT, Constantin Ostaficiuc, secretarul Primăriei Ioan Cojocari, fostul secretar al CJT, Petrișor Nădăștean și alții.