Fost procuror DNA, dezvaluiri halucinante din interiorul institutiei: Kovesi isi acuza subordonatii ca 'se plimba pe la sediile PSD'

Mihaiela Moraru Iorga a spus că se vehicula, înainte ca Laura Codruța Kovesi să fie revocată, că la sediul PSD celei dintâi i s-a propus postul procuror-șef al DNA, adăugând că la o ședință de lucru, Kovesi a afirmat că unii procurori merg la sediile acestui partid. Iorga a negat prezența la PSD.

„La un moment dat, am primit din partea unei persoane un mesaj în sensul că s-ar fi auzit în anumite medii că aș fi susținută pentru a ocupa postul de procuror șef al doamnei Kovesi. Persoana respectivă m-a avertizat că ar fi bine să discut cu doamna procuror-șef Kovesi și dacă nu este adevărat, să vorbesc cu dânsa pentru că aș putea să suport consecințe nu tocmai plăcute. La scurt timp după această discuție, spre miezul nopții, am primit un telefon din partea unui coleg. Se întâmpla cu câteva luni înainte de revocare (a Laurei Codruța Kovesi din funcția de șef al DNA, n.r.). El m-a întrebat dacă este adevărat că am fost chemată la PSD și dacă mi s-a propus să fiu numită procuror șef al DNA. I-am spus că nu pot să cred că mă întreabă așa ceva, pentru că nu aș face niciodată așa ceva. A spus că știe că nu e posibil, dar a fost întrebat și întreabă și el”, a spus Mihaiela Moraru Iorga, la Antena3, potrivit Mediafax.

Procurorul a mai spus că după această situație, la o ședință de lucru, Laura Codruța Kovesi a afirmat că unii procurori „se plimbă pe la sediile PSD”.

„La ceva timp după acest eveniment, am avut o ședință de lucru în cadrul căreia doamna procuror-șef a afirmat, la modul general, că unii procurori se plimbă pe la sediile PSD. Înțelegeți cam care era atitudfinea în situația în care apărea un potențial concurent”, a spus Iorga.

Laura Codruța Kovesi a fost revocată din funcție la începutul lunii iulie, când președintele Klaus Iohannis a semnat decretul aferent.