Fost secretar de stat in MAE: PSD a avut reactii absolut inepte la apelul celor 12 ambasade

Guvernul PSD-ALDE a izolat Romania in UE si a compromis presedintia romaneasca a Consiliului Uniunii Europene, doua dintre reactiile PSD la apelul celor 12 ambasade fiind chiar "inepte", afirma Valentin Naumescu, fost secretar de stat in MAE, doctor in stiinte politice si conferentiar la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.