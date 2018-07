Fost sef al Politiei Rutiere, despre cazul soferului cu masina inmatriculata in Suedia: Daca nu ar fi de plans, ar fi de ras

Lucian Dinita, fostul sef al Politiei Rutiere, sustine ca soferul caruia i-au fost date jos placutele masinii cu mesaj injurios la adresa PSD, i-a fost intocmit dosar penal si i-a fost retinut permisul de conducere nu ar avea niciun argument pentru a contesta masurile luate de politisti impotriva sa, deoarece exista o diferenta intre numerele de inmatriculare si cele de inregistrare. Fostul sef al politiei nu isi explica insa de ce soferul, care a mai fost oprit de patru echipaje de politie si lasat sa isi continue drumul, nu a fost sanctionat pana acum.

„Daca nu ar fi de plans, ar fi de ras. E vorba de o conventie incheiata la Viena in 1968, unde la capitolul circulatie in traficul international spune ca autovehiculele care circula in traficul international, deci ca sa putem decela putin, inseamna trecerea cel putin a unei granite, in aceste conditii autovehiculul trebuie sa fie inmatriculat.

Nu cred ca din Suedia pana aici a venit cu placutele care sunt de fapt inregistrate. Haideti sa facem distinctie intre inmatriculare si inregistrare. Daca dumneavoastra aveti numar de inmatriculare personalizat cu Bucuresti si cu niste litere si apareti prin Bulgaria, Ungaria si un numar, credeti ca in Bulgaria aveti vreo sansa? Nu. Imediat v-ar retine placutele.

Mai mult decat atat. Cand prezentati un certificat de inmatriculare care este pe numele dumneavoastra si are anumite caractere si mai departe cel care va controleaza vede ca, de fapt, sunt alte indicative, nu vi se pare ca ceva e in neregula? Asta pe de o parte.

Devreme ce in conventia asupra circulatiei internationale spune foarte clar ca un autovehicul trebuie sa aiba o litera de identificare, o cifra si ulterior o grupare de litere persoanlizate, noi despre ce discutam? Cred ca am luat-o razna cu totii”, a declarat Lucian Dinita.

