Fost sef SPP, catre ambasadorul Frantei: Esti prostanaca? Ati adus coruptia la noi. Nu faceti pe lupul moralist

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dumitru Iliescu, fost sef al SPP in tmpul primului mandat de presedinte al lui Ion Iliescu, critica dur atitudinea ambasadorului Frantei la Bucuresti privind traducerea Legilor Justitiei. In plus, generalul in rezerva ameninta cu o scrisoare deschisa in care va vorbi despre companiile franceze care au mituit politicieni romani. "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa de bun simt a acesteia, de lipsa ei de pregatire si actiune diplomatica. Esti prostanaca doamna ambasad ...