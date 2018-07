Fosta atleta Adelina Gavrila, in pericol de moarte! Simona Gherghe, apel disperat: “Are nevoie disperata de sange. Urmeaza sa nasca”

Romania a exportat electricitate aproape in permanența in luna iulie România a exportat electricitate aproape în fiecare moment al lunii iulie, ca urmare a consumului relativ scăzut, dar și ...

Ce mesaj a primit azi Feli Donose de la mama ei, dupa ce a dezvaluit cu cine a ramas insarcinata Astăzi, la câteva ore după ce s-a aflat cine e tatăl fiicei lui Feli, artista a avut parte de o surpriză din partea mamei sale. Emoționată, Feli a împărtășit fanilor ceea ce i s-a întâmplat. Poza a fost însoțită de un mesaj scris cu ajutorul unor cuvinte simple, dar cu greutate. Citește și: Feli a […] The post Ce mesaj a primit azi Feli Donose de la mama ei, după ce a dezvăluit cu cine a rămas însărcinată appeared first on Cancan.ro.

Unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume si-a instalat sistem VAR Conducerea celor de la Real Madrid s-a echipat complet pentru noul sezon de La Liga, a instalat arbitrajul video (VAR) pe Santiago Bernabeu.

Lucian Onea, pus sub urmarire penala de PICCJ. Fostul sef al DNA Ploiesti, acuzat ca l-a obligat pe Vlad Cosma sa falsifice acte Procurorii Parchetului General l-au pus sub urmărire penală pe fostul şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, în dosarul în care e acuzat de inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. Onea e acuzat că l-a obligat pe Vlad Cosma să falsifice o sesizare pe alt nume.

Acuzațiile de plagiat aduse lui Guilllermo del Toro au fost respinse Subiectul filmului "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, premiat cu patru Oscaruri, nu îl copiază pe cel al piesei de teatru "Let Me Hear You Whisper", de Paul Zindel, a decis un judecător american, care a respins astfel acuzațiile de plagiat aduse cineastului, potrivit bbc.com, scrie Mediafa ...

Medicul care a candidat pentru un post de brancardier a fost RESPINS la concurs - Motivul e HALUCINANT / Ce anunța doctorul Candidatura medicului de familie Adrian Dărăbanţiu la unul din cele opt posturi de brancarider scoase la concurs de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a fost respinsă. Medicul se aștepta să fie respins, însă nu din motivul avansat de comisie. Doctorul a decis să candideze pentru un post de bra ...

Exclusiv! Fostul viceprimar al unei localitati din Iasi, implicat intr-un accident rutier Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in apropiere de Trei Iazuri. Fostul viceprimar al localitatii Rachi...

Serviciul de Stare Civila Constanta. Publicatii de casatorie 24 iulie 2018 Grecu Daniel (26 de ani) – Voiculescu Silvana (24 de ani) Isac Florin (42 de ani) – Botogan Ana-Maria (37 de ani) Jijău Răzvan-Alexandru (29 de ani) – Chesca Andreea-Elena (26 de ani) Mangoianu Luygi-Daniel (43 de ani) – Octavian Ionela (36 de ani) Ianopol Dragoş (36 de a ...

Cea mai dura pedeapsa din istoria fotbalului: UEFA a suspendat un club pentru 10 ani Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a mentinut suspendarea de zece ani dictata de UEFA pentru clubul albanez Skenderbeu.