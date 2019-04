Fosta directoare a departamentului pentru Investigații de la CNSAS: 'Augustin Lazar nu are dosar de rețea, nu a fost gasit cu note informative'

Germina Nagâț, membru în Colegiul CNSAS și fostă directoare a departamentului pentru Investigații a CNSAS susține că procurorul general Augustin Lazăr a primit raport de necolaborare cu Securitatea în 27 februarie 2019. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a decis joi reverificarea procurorului general Augustin Lazăr în ceea ce privește calitatea de lucrător sau colaborator al Securitătii, motivul fiind cele două noi documente apărute în presă.

„Am procesat la direcția investigații toată dosarele din problema justiției și nu am găsit nimic, nu are dosar de rețea ( adică de colaborator al Securității n.r.), nu a fost găsit cu note informative. Nu poate fi pusă sub semnul întrebării acuratețea acelei verificări, a informațiilor și nici a procedurilor de verificare, s-au respectat toate prevederile la emiterea acelei adeverințe. NU există date în arhive date cu priviere la calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, în sensul legii”, a declarat Germina Nagâț pentru Europa Liberă.

Nagâț mai susține că noua reverificare nu va duce la nimic din simplul motiv că nu există încadrare juridică. Legea, schimbată sub guvernarea Tăriceanu în 2006, prevede doar „două categorii, colaboratori ai Securității și lucrători ai securității, pentru aceasta din urmă fiind însă necesar să ai grad. Strict din punct de vedere al legii, nu există categorie, pentru că acea categorie a persoanelor care în exercitarea atribuțiilor de serviciu au încălcat drepturile omului, nu mai există, a fost scoasă din lege. Ar trebui verificați toți magistrații sub aspectul activității lor profesionale în timpul comunismului. Dacă facem asta pentru Lazăr, atunci să o facem și pentru Norica Nicolai sau Macovei. Nu doar pentru unii, ci pentru toți, asta e ideea.”, ne-a declarat Gemina Nagâț.

