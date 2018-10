Fosta șefa a CSM, Mariana Ghena, buna de plata pentru o arestare abuziva

Fosta președintă a Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, este bună de plată, după ce o avocată arestată nelegal de aceasta a câștigat procesul intentat statului român. Acum, statul are ocazie să aplice noile prevederi ale răspunderii magistraţilor cuprinse în Legea 303/2004, promulgată, vineri, de Klaus Iohannis, şi să se îndrepte cu acţiune în regres The post Fosta șefă a CSM, Mariana Ghena, bună de plată pentru o arestare abuzivă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.