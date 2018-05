Fosta iubita a lui Andi Moisescu este o milionara celebra! A iubit-o la nebunie si isi dorea o familie cu ea

Andi

De peste 14 ani Andi Moisescu formeaza un cuplu fericit cu frumoasa Olivia Steer, insa putina lume stie faptul ca inainte de a o cunoaste pe Olivia, Andi a avut o relatie de lunga durata, de 5 ani, mai precis, cu o femeie care in prezent a ajuns milionara in euro.

Numele ei este Mirela Bucoviceanu, ea si Andi Moisescu au devenit un cuplu de Ziua Indragostitilor, pe 14 februarie 1998, dupa ce Andi a curtat-o cu mult efort timp de 3 ani, asa cum a declarat chiar el.

Iata ce declara Ani Moisescu intr-un interviu din acea perioada:

„M-am gandit ca tot se implineste “un mandat” de cand suntem impreuna si as vrea sa fiu reales si pentru urmatorul mandat. Cand am inceput relatia cu Mirela, am facut-o fiindca eram foarte atras de ea. Si sunt in continuare – fiindca la mine asta conteaza foarte mult intr-o relatie. E foarte important pentru mine sa fiu foarte atras si fizic de o femeie ca sa existe o relatie. Si, in cazul nostru, atractia exista. A existat din plin, din prima clipa, si mai exista si azi”.

Din pacate, sau din fericire?, lucrurile nu au evoluat asa cum si-a dorit prezentatorul. La foarte scurt timp de la aceste declaratii, cei doi s-au despartit, iar in 2004 el s-a casatorit cu Olivia Steer, care pe atunci ii era colega la un cunoscut post de televiziune.

Intre timp, insa, Mirela s-a dedicat complet carierei, iar in luna martie a anului 2013, a fost inclusa de revista Business Magazin in ,,Top 200 – Cele mai puternice femei din business”, prezentand-o astfel pe fosta iubita a lui Moisescu, care a ajuns milionara in euro, potrivit libertatea.ro.

La 33 de ani a renuntat la o cariera de succes in domeniul imobiliar si si-a transformat pasiunea pentru moda intr-o afacere de succes. Cum a procedat? A pus bazele unui magazin online care vinde numai imbracaminte si accesorii realizate de designeri romani.

