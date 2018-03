Fosta mana dreapta a lui Tudose, mesaj de susținere pentru Liviu Dragnea

PSD Buzău va trimite la Congres o delegaţie de 140 de persoane, care va avea ca mandat susţinerea actualului Guvern, a programului de guvernare şi a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luată sâmbătă, în cea de doua Conferinţa Extraordinară Judeţeană de când conducerea organizaţiei a fost preluată de deputatul Marcel Ciolacu.

PSD Buzău va trimite la congresul de la Bucureşti una dintre cele mai numeroase delegaţii din ţară, respectiv 140 de persoane.

Potrivit preşedintelui PSD Buzău, deputatul Marcel Ciolacu, ei vor merge la Congresul Extraordinar de sâmbăta viitoare pentru „a susţine actualul Guvern, programul de guvernare al PSD şi pe Liviu Dragnea la conducerea partidului”.

Cei aproape 300 de delegaţi prezenţi au votat în unanimitate lista propusă de conducerea PSD Buzău din care fac parte parlamentari, preşedintele Consiliului Judeţean şi cei doi vicepreşedinţi, primarii de municipii şi viceprimarii, şefii de organizaţii, primari din mediul rural care nu sunt şefi de organizaţii, dar şi consilieri judeţeni şi municipali.

Mai mult, preşedintele executiv al PSD Buzău, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, şi primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că organizaţiei judeţene a PSD Buzău i s-ar cuveni o funcţie la nivelul conducerii centrale a Partidului Social Democrat, funcţie care ar trebui ocupată de preşedinte organizaţiei judeţene, deputatul Marcel Ciolacu.

„Noi, ca organizaţie puternică a PSD, am vrea şi mi se pare absolut firesc, dacă există posibilitatea, ca să avem un reprezentant la vârful PSD pentru că organizaţia merită, a dovedit prin rezultate, cât şi prin calitatea oamenilor care au ajuns în Parlament şi Guvern. Vorbesc în calitate de membru de partid dar şi de preşedinte executiv şi vreau să vă spun că nu am avut o astfel de discuţie cu domnul Ciolacu pe această temă. Cred însă că este cea mai mare reuşită a Buzăului de până acum, rezultatele obţinute la ultimele alegeri şi faptul că am reuşit să trimitem atâţia oameni de valoare în Guvern”, a declarat preşedintele executiv al PSD, Petre Emanoil Neagu, cu trimitere către fostul vicepremier Marcel Ciolacu, preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Buzău.

În replică, Ciolacu spune că nu este interesat de o astfel de funcţie mai ales acum dar spune că se va gândi pe cine din organizaţie să susţină pentru o eventuală funcţie în conducerea centrală a partidului.

„Au fost o serie de premiere la PSD Buzău, am avut doar membri din organizaţie pe listele de parlamentari, am avut miniştri în Guvern, avem secretari de stat... acum să fie şi pentru prima dată când avem o funcţie de vicepreşedinte sau o funcţie în conducerea PSD? Văzând determinarea domnului Neagu o să mă gândesc bine pe care dintre ei doi (nr. Constantin Toma sau Petre Emanoil Neagu) să îi susţin să ocupe această funcţie, pentru că mie nu cred că îmi trebuie, cel puţin acum. Nu îmi place în congres extraordinar, mie îmi plac alea la termen”, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.