Fosta sotie a lui Daniel Iordachioaie, acuzatii incredibile la adresa solistului. "Aveam nevoie sa nu ma calcati in picioare, sa nu ma umiliti, sa nu ma abuzati psihic si fizic, sa nu ma condamnati la moarte."

Daniel Iordachioaie

Nouria a fost casatorita cu Daniel Iordachioaie vreme de 14 ani.

Cunoscutul solist Daniel Iordachioaie a fost casatorit vreme de 14 ani, pana in 2013, cu Nouria, o frumoasa actrita si realizatoare de emisiuni radio, cu care are doi copii. Dupa scandalul care a insotit divortul celor doi, lucrurile se linistisera intre Nouria si Daniel, fostii soti stabilind raporturi civilizate de dragul copiilor.

Recent, insa, intr-un editorial foarte dur postat pe blog de Nouria, fosta nevasta a cantaretului da de pamant si cu Iordachioaie, dar si cu alti patru fosti prieteni cu care s-a intersectat de-a lungul vietii. Titlul materialului este foarte sugestiv - "Autorii morali ai mortii mele" - textul fiind reprodus, integral, in randurile ce urmeaza:

"”Ai nevoie de ajutor specializat!”

Nu! Aveam nevoie sa nu va intalnesc in viata asta scurta! Sau daca tot am avut ghinionul sa ne intersectam drumurile, aveam nevoie sa nu ma calcati in picioare, sa nu ma umiliti, sa nu ma abuzati psihic si fizic, sa nu ma condamnati la moarte fara sa am decat vina ca am crezut in voi si mi-am lasat sufletul pe mainile voastre.

Aveam nevoie de iubire, afectiune, intelegere, de la unii, de acceptare, de la altii, de corectitudine si dreptate, de empatie, de umanitate din partea voastra.

Dar cum sa ceri sa fie oameni unor javre?

Mi-am pus sufletul in mainile voastre. Asemenea animalelor de prada v-ati repezit si mi l-ati sfasiat. Si acum, normal, lasi cum sunteti, invocati ajutorul specializat de care, chipurile, am eu nevoie. Adica sa vina unul sa stearga mizeria pe care ati facut-o voi.

Nu, javrelor, mizeria ramane, ranile, sufletul sangerand, durerea, traumele vor ramane pana la sfarsit, n-are nimeni cum sa le curete. Dar voi? Voi cum sunteti? Sunteti bine? Aveti constiinta impacata? Sau, mai bine, spus, stiti ce e aia constiinta? Dormiti bine? Visati frumos? Daca da, n-o s-o mai faceti pentru multa vreme.

Si pentru ca eu, spre deosebire de voi, nu am fost lasa niciodata, mi-am asumat faptele, vorbele, gesturile facute si am fost capabila chiar sa-mi cer iertare atunci cand am gresit, nici de data asta nu ma voi ascunde in spatele generalizarii neasumate si voi spune cine sunt calaii mei, oamenii care sunt raspunzatori pentru moartea mea. Unii sunt celebri, altii vor deveni. In ordinea intrarii in viata mea si doar cronologic enumerati, iata-i in toata splendoarea lor de oameni respectabili, impecabili si cu mainile curate", a scris Nouria pe blog, postand apoi pozele celor 5 oameni pe care i-a acuzat, prima fiind fotografia lui Daniel Iordachioae.

