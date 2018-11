Fosti si actuali alesi locali, gasiti in incompatibilitate de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 24 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:Începând cu anul 2012 deține și exercită simultan funcția de primar și calitatea de titular în cadrul „Ivan Erhardt Laszlo Întreprindere Individuală”, având ca obiect principal de activitate creșterea bovinelor. În perioada 2012 – 2017 a realizat venituri din activități agricole/comerciale în valoare de 48.609 lei.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale cu Clasele I - VIII Salcia, județul Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.În exercitarea mandatului de primar (2012 – 2016) a emis acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial în valoare de 80.000 lei pentru Asociația „C.S. Blue Angel Cristian – Brașov”, în cadrul căreia persoana evaluată avea calitatea de membru fondator.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 2, alin. (1) și art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.În perioada 13 iulie – 29 decembrie 2016 a deţinut simultan funcția de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Octavian Voicu” Bacău şi al Şcolii Gimnaziale „Dr. Alexandru Şafran” Bacău, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003.În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea membru în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale „George Coșbuc” Medieșu Aurit.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.În perioada 30 iunie 2016 – 23 mai 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Panificație Purani S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.În perioada 23 iunie 2016 – 07 august 2017a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Dobrea P. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată, în această perioadă realizând venituri din arendă și din activități agricole în sumă totală de 33.887 lei.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cămărașu, Județul Cluj, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ”I.C. Drăgușanu” din orașul Victoria, județul Brașov, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Măciuca, județul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile în sensul prevederilor art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.În perioada 04 februarie 2015 – 10 iunie 2017 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Primare Pădina, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.În mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar cu cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Perișani, Județul Vâlcea, respectiv cu calitatea de comerciant persoană fizică autorizată „Enache Florinel Persoană Fizică Autorizată”.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.În perioada 22 iunie 2016 – 07 iunie 2017 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udești, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.În perioada 03 octombrie 2016 – 31 mai 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Scorțeni, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.-În mandatul 2012 – 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale „Iosif Vulcan” Holod, încălând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.În mandatul 2012 – 2016, societatea comercială M & M Construct Serv S.R.L., la care fiul persoanei evaluate deținea calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat 10 contracte comerciale cu Primăria comunei Șelimbăr în valoare de 546.578,51 lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.De asemenea, întrucât în declarațiile de interese depuse în perioada 2012 – 2015, persoana evaluată nu a menționat contractele încheiate de societatea comercială cu Primăria comunei Șelimbăr, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de „fals în declarații” prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a votat în mod favorabil pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local, ulterior între Primăria Comunei Comișani și Asociația Comișanca fiind încheiat un Contract de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Comișani, deși persoana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local întrucât deținea la acea dată calitatea de membru supleant în cadrul Consiliului Director, respectiv membru asociat în cadrul asociației.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispozițiile art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.În perioada 03 iulie – 01 septembrie 2016 a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016), a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind atribuirea directă a unor suprafețe de pășune către Asociația Crescătorilor de Animale „Târgoveanu”, unde persoana evaluată deține calitatea de președinte.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.În exercitarea mandatului (2016 – 2020) a participat la deliberarea și aprobarea unei Hotărâri a Consiliului Local, având ca efect dobândirea unui avantaj patrimonial în sumă de 19.802 lei.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001.În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri în data de 19 august 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Orșova în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Orșova, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local.Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.În perioada 25 iunie 2016 – 30 ianuarie 2018, Primăria Gîrleni a încheiat un Contract de prestări servicii în construcții în valoare de 62.832 lei, respectiv un Contract de vânzare-cumpărare în valoare de 30.039,98 lei cu S.C. Profesional Building S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de asociat și administrator, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat în cadrul unei instituții aflate în subordinea Consiliului Local, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 18 din H.G. nr. 1579/2005.