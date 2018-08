Fostul atacant brazilian Adriano vorbeste despre dependenta de alcool: Singurul lucru care ma facea fericit era sa beau: whisky, vin, votca, bere

Fostul atacant brazilian Adriano a vorbit, într-un interviu pentru canalul R7, că a fost dependent de alcool, iar acest lucru a fost ascuns de oficialii de la Internazionale Milano, unde a jucat în perioada 2001-2009. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Moartea tatălui meu m-a distrus. Mă simţeam singur. Nu găseam fericirea decât în băutură, în fiecare seară beam ceva. Eram trist şi deprimat în Italia. Singurul lucru care mă făcea fericit era să beau: whisky, vin, votcă, bere. Mai ales bere, multă. Nu mă puteam opri şi a trebuit să plec de la Inter", a declarat jucătorul de 36 de ani. Adriano a mai spus că oficialii de la Internazionale Milano au fost la curent cu dependenţa lui, iar la început au ascuns acest lucru. "Mereu beam câte ceva înainte de antrenamente. Nu voiam să le ratez. Într-o zi am fost dus să dorm la cabinetul medical. Inter m-a acoperit, au spus că sunt accidentat, că am probleme fizice. Apoi am descoperit ceva: prietenii mei nu m-au ajutat niciodată. Mă duceau la petreceri cu femei şi alcool, fără să se gândească la altceva", a adăugat el. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Atacantul a afirmat că şi-a regăsit echilibrul la revenirea în Brazilia. "Am renunţat la milioane, dar am găsit fericirea". Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.