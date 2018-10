Fostul atlet Usain Bolt a fost supus la un control antidoping inopinat

Fostul atlet Usain Bolt şi-a exprimat nedumerirea pentru faptul că, deşi nu a semnat încă un contract de fotbalist profesionist, a fost suspus unui control antidoping inopinat, informează News.ro.

"M-am retras de pe pistele de atletism pentru a deveni fotbalist, dar fiţi atenţi la asta! Cum o să fac eu azi un test antidoping? Nici nu sunt încă fotbalist profesionist! Serios? Am întrebat-o pe doamnă: de ce trebuie să efectuez un test antidoping dacă nu am semnat încă un contact cu clubul? Ea mi-a răspuns că i s-a transmis că sunt un sportiv de performanţă, aşa că trebuie să fiu contolat... Bine, ok", a scris Bolt, pe reţelele de socializare.

Fostul atlet Usain Bolt, multimplu campion olimpic în probele de 100 şi 200 de metri, doreşte să devină jucător de fotbal, în Australia. El a marcat, vineri, primele goluri ca fotbalist, în victoria pe care echipa sa, Central Coast Miners, a obţinut-o, cu scorul de 4-0 (2-0), cu South West United, într-un amical.

În vârstă de 32 de ani, Usain Bolt este octuplu campion olimpic şi deţinător al recordurilor mondiale la 100 şi 200 metri.

Campionatul australian de fotbal va începe în acest week-end, iar echipa lui Bolt are meci duminică.