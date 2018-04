Fostul director al FBI: Donald Trump este ”inapt moral” sa conduca Statele Unit

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump este ”inapt moral” sa conduca Statele Unite, a declarat fostul director FBI James Comey intr-un interviu pentru postul de televiziune ABC. Trump este ”inapt moral” sa fie presedinte, denunta fostul director FBI, James Comey, care a fost destituit in 2017 de catre Trump din postul de sef al politiei federale (FBI), face un portret foarte sumbru al sefului statului american, pe care-l prezinta ca pe un mincinos care-i ”murdareste pe toti cei care sunt in jurul lui”. ”Eu nu cred in aceste povesti potrivit carora ar fi deficient mental sau in primele stadii ale dementei”, a declarat Comey. ”Eu nu cred ca el este inapt medical. Eu cred ca e ...