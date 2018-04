Fostul director FBI: Trump este un mincinos cu comportament de mafiot

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american, Donald Trump, este un mincinos inveterat care isi supune anturajul unui cod de loialitate ce reaminteste atitudinea unui sef mafiot, afirma in memoriile sale fostul director al FBI James Comey, citat de AFP, scrie Agerpres. In aceasta carte foarte asteptata din care au aparut fragmente joi in presa, cu cateva zile inainte de lansare, fostul director al politiei federale il descrie pe locatarul de la Casa Alba ca fiind obsedat de detaliile indecente care il privesc. James Comey relateaza astfel ca presedintele i-a cerut sa ancheteze asupra afirmatiilor care il descriau in prezenta unor prostituate ruse, in 2013, intr-un hotel din Moscova. Acest “dosar”, amintind de ...