Fostul șef al Poliției Rutiere, Lucian Dinița, este noul consilier al ministrului de interne Carmen Dan

După ce a demisionat din partidul lui Gabriel Oprea, UNPR, fostul șef al Poliției Rutiere, colonelul (r) Lucian Diniță a fost încadrat, începând de vineri, în funcția de consilier al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Potrivit fișei postului, activitatea noului consilier va viza domeniul ordinii publice. Achitat definitiv într-un dosar instrumentat de DNA, Lucian Diniță The post Fostul șef al Poliției Rutiere, Lucian Diniță, este noul consilier al ministrului de interne Carmen Dan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.