Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, acuzații grave la adresa lui Dacian Cioloș: 'A protejat evazioniștii in 2016. O zice Comisia Europeana'

Fostul șef al ANAF Gelu Diaconu atrage atenția, într-o postare pe Facebook, asupra faptului că guvernarea tehnocrată a lui Dacian Cioloș „a protejat evazioniștii în 2016”. Reacția acestuia vine după ce Comisia Europeană a publicat mai multe date din care reiese că „încasarile din TVA au scăzut cu cca 1,5 pp în 2016, față de 2015”.

„“Specialistii” plantati de Ciolos la MFP-ANAF au protejat evazionistii in 2016. De data aceasta, nu o mai spun eu. O zice Comisia Europeana! Incasarile din TVA au scazut cu cca 1,5 pp in 2016, fata de 2015! Traducerea: a crescut evaziunea!

Cand criticam tehnocratii zilnic pentru dezastrul pe care l-au facut in MFP-ANAF, eram acuzat ca sunt PSD-ist. Votantii nu acceptau ca idolii lor pot fi incompetenti si chiar rau-voitori, in ciuda dovezilor clare pe care le aduceam saptamanal (documente interne ANAF). Presa deontoloaga tacea chitic, chiar si atunci cand conducerea MFP-ANAF refuza pur si simplu sa publice incasarile, fapt nemaivazut pana atunci. Deh, pana la urma e treaba lor cat de bine ii lasa constiinta sa doarma! Problema e ca voi nu erati informati corect!

Daca n-o sa bage iar capul in nisip, pe modelul deonotologic tehnocrat, o sa auziti fel de fel de explicatii. La fel ca atunci…penibile si rusinoase. Un singur lucru trebuie sa retineti: in plina perioada de relaxare fiscala, in 2015, ANAF a adus cca 12,8 miliarde de lei in plus la buget, fata de anul precedent. Colectarea TVA a avut o crestere de cca 12%. Deci, se poate! In 2016, comparativ cu 2015, cu tot cu cresterea economica, tehnocratii au reusit sa aduca si ei cca 1,5 miliarde lei din TVA in plus. Doar ca in buzunarul evazionistilor! Inclusiv pentru evazionisti din aceia mai spalati, la costume, care stateau prin conferinte alaturi de “specialistii” tehnocrati si explicau in tandem cum si ce trebuia sa faca ANAF. Uite, ca ANAF s-a executat in 2016 si a facut exact ce isi doreau.

Mecanismele de combatere a evaziunii (dure cum erau) functionau. Nu trebuiau decat sa continue lupta. Au ales sa apese frana! Stiu ei de ce! Ba, mai mult, au pus frana si proiectului de modernizare a ANAF, blocandu-l pur si simplu, si lasandu-i un cadou nesperat PSD, care l-a ingropat cu totul.

Felicitari, domnule Ciolos! Tara va asteapta din nou, impreuna cu echipa dumneavoastra.”, scrie Diaconu pe Facebook.